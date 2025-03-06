ХАМАС возложил ответственность за удары по Газе на США – СМИ

ЦАХАЛ возобновил боевые действия в Газе. В ХАМАС считают, что ответственность за действия Израиля лежит на США.

В ХАМАС считают, что администрация Вашингтона стоит за военной операцией Израиля в секторе Газа и несет полную ответственность за события в анклаве, сообщают французские СМИ.

"Ввиду того что США оказывали неограниченную политическую и военную поддержку Израилю, Вашингтон полностью несет ответственность за убийства женщин и детей в Газе"

– ХАМАС

Ранее в Белом доме сообщили, что военно-политическое руководство Израиля контактировало с Вашингтоном перед атакой с воздуха по Газе.

Напомним, что сегодня ночью ЦАХАЛ нанес удары с воздуха по целям ХАМАС в секторе Газа.