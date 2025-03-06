Вестник Кавказа

ХАМАС возложил ответственность за удары по Газе на США – СМИ

ХАМАС возложил ответственность за удары по Газе на США – СМИ
ЦАХАЛ возобновил боевые действия в Газе. В ХАМАС считают, что ответственность за действия Израиля лежит на США.

В ХАМАС считают, что администрация Вашингтона стоит за военной операцией Израиля в секторе Газа и несет полную ответственность за события в анклаве, сообщают французские СМИ.  

"Ввиду того что США оказывали неограниченную политическую и военную поддержку Израилю, Вашингтон полностью несет ответственность за убийства женщин и детей в Газе"

– ХАМАС 

Ранее в Белом доме сообщили, что военно-политическое руководство Израиля контактировало с Вашингтоном перед атакой с воздуха по Газе. 

Напомним, что сегодня ночью ЦАХАЛ нанес удары с воздуха по целям ХАМАС в секторе Газа.

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