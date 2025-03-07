Вестник Кавказа

Ставропольцев будут предупреждать в случае опасности БПЛА

Экран смартфона в руках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае введен режим повышенной готовности. Жители региона будут получать сообщения в случае опасности беспилотников.

Жителям Ставропольского края будут отправлять предупреждающие СМС-сообщения в случае опасности беспилотных летательных аппаратов.

Ранее региональный глава Владимир Владимиров подписал распоряжение о введении с 17 марта режима повышенной готовности на всей территории Ставрополья.

Отмечается, что это обычная процедура, связанная с оповещением населения и обеспечения безопасности граждан.

Стоит добавить, что жители Ставропольского края также будут получать уведомления о снятии режима беспилотной опасности.

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