Ставропольцев будут предупреждать в случае опасности БПЛА

В Ставропольском крае введен режим повышенной готовности. Жители региона будут получать сообщения в случае опасности беспилотников.
Жителям Ставропольского края будут отправлять предупреждающие СМС-сообщения в случае опасности беспилотных летательных аппаратов.
Ранее региональный глава Владимир Владимиров подписал распоряжение о введении с 17 марта режима повышенной готовности на всей территории Ставрополья.
Отмечается, что это обычная процедура, связанная с оповещением населения и обеспечения безопасности граждан.
Стоит добавить, что жители Ставропольского края также будут получать уведомления о снятии режима беспилотной опасности.