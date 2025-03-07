Вестник Кавказа

Пожар в Дагестане вырос до 22 га

Костер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели продолжают ликвидировать лесной пожар в Ахтынском районе Дагестана. Сегодня его площадь выросла до 22 га. Вероятная причина возникновения огня – неосторожные действия местной жительницы.

Ликвидация пожара в Ахтынском районе Дагестана идет уже несколько суток. Площадь возгорания выросла до 22 га, активное горение происходит на 5 га, рассказали в республиканском МЧС.

"На месте работают более 150 сотрудников и 14 единиц техники. К тушению также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством"

- МЧС Дагестана

Также спасатели используют ранцевые огнетушители, самостоятельное очищают территорию от сухостоя и откапывают специальные полосы. Тушению пожара мешает труднодоступность местности и сам лесной массив.

МЧС Дагестана

Согласно предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Со слов руководителя Дагестана Сергея Меликова, оно могло начаться по вине местной жительницы, решившей сжечь сухую траву недалеко от склона.

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