Вестник Кавказа

Крупный пожар охватил лесной массив в Дагестане

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Лесной массив загорелся в субботу в Дагестане. Площадь возгорания составляет несколько гектаров, ведутся работы по его ликвидации.

В Дагестане горит лесной массив, который находится на территории Ахтынского района. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 15 марта в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по республике.

К настоящему времени огонь охватил почти 4 га.

"В Ахтынском районе, на склоне горы в двух километрах от населенного пункта Хрюг наблюдается возгорание в лесном массиве, охватившее площадь около четырех гектаров"

– пресс-служба управления

Тушение осложняется труднодоступной местностью, в связи с чем к месту ЧП не может добраться специализированная техника.

В ликвидации пожара принимают участие почти 65 человек.

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