В КБР потушили 32 пожара за минувшие сутки

Спасатели справились с более 30 пожарами за прошедшие сутки в Кабардино-Балкарии. Самый большой случился в селе Старый Урух.

За прошедшие сутки около 30 пожаров было потушено в Кабардино-Балкарии (КБР), рассказали в региональном МЧС.

"Огнеборцы 32 раза реагировали на тушение сухой травы. Общая площадь возгораний составила 15 тыс. кв. метров. Самый крупный пожар произошел в селе Старый Урух, где горела сухая трава на площади 2 тыс. кв. метров"

- МЧС Кабардино-Балкарии

В ведомстве подчеркнули, что почти все пожары случились из-за неосторожных действий человека. В связи с этим оно напомнило, что за небезопасное сжигание сухой травы следует административная ответственность.

Отметим, что в КБР пришла аномально жаркая погода для марта: в региональной столице было зафиксировано 21 градус тепла, а в степных областях воздух может прогреться до +27 градусов.