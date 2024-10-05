Вестник Кавказа

Рекордно жаркий март установился в Кабардино-Балкарии

Градусник в аудитории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исторический рекорд по мартовской погоде установлен в КБР, рассказали синоптики. В Нальчике температура воздуха превышает предыдущие самые высокие значения на 3 градуса.

Аномально жаркая для марта погода установилась на территории Кабардино-Балкарии, рассказали в Ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики уточнили, что речь идет о второй декаде текущего месяца – именно она, едва начавшись, уже поставила абсолютный рекорд. Непривычное для этого времени года тепло продолжается в регионе на протяжении нескольких дней.

"Так вот, с этого времени 12 марта максимально температура доходила до плюс 18 градусов в Нальчике. Накануне у нас обновлены исторические максимумы: в столице КБР зафиксировали плюс 21,1"

– синоптик Екатерина Морозова

По ее словам, наблюдения за погодой ведутся в регионе с 1937 года, так что рекорд это как минимум за 88 лет.

Причина аномальной погоды известна – это циклон, который принес теплый воздух из Турции, передает ТАСС.

Тепло останется в республике еще на несколько дней. В степях воздух прогреется вплоть до 27 градусов.

Стоит отметить, что рекордная жара в КБР пришла на смену рекордным же морозам. В конце февраля столбики термометров опустились до минус 15 в Нальчике, в горных районах температура воздуха и вовсе доходила до минус 30.

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