Вестник Кавказа

Октябрьская жара начнется на Кубани

Октябрьская жара начнется на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре и крае синоптики обещают жаркую для октября погоду. 6 числа воздух прогреется до +29 градусов, к началу  рабочей недели столбики на градусниках вытянутся до +30.

6 октября в Краснодаре обещают жаркий день с температурой, достигающей +29 градусов. Это время года, когда осень, казалось бы, уже вступила в свои права, но Краснодар, как всегда, удивляет теплой погодой.

«На Кубани погода будет малооблачной и сухой. При этом температурные показатели продолжат постепенно повышаться»

– ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус

С началом рабочей недели температура в Краснодаре поднимется до +30 градусов. На смену жаре придут лини и похолодание.

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