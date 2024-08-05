Самый жаркий день в истории - Москва установила рекорд 22 июля

Это лето войдет в историю как аномально жаркое, а пик жары в Москве пришелся на 22-23 июля. О новом рекорде рассказал Вильфанд.

В июле москвичи пережили самый жаркий в истории наблюдений день, температура значительно превысила 30 градусов, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

"В июле был отмечен самый жаркий день за весь период инструментальных наблюдений... По данным "Коперникуса", самым жарким было 22 июля, самым жарким за весь период наблюдений, независимо от июля или какого-то другого месяца"

– Вильфанд

Беспрецедентно жаркая погода стояла в столичном регионе почти весь месяц. В августе температура в Москве вернулась к многолетней норме, сегодня в городе воздух максимально может прогреться до плюс 22-23 градуса.