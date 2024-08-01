Вестник Кавказа

Радиационный туман нагрянет в Москву

Радиационный туман нагрянет в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москву в ближайшие дни может накрыть радиационный туман. Он бывает вечером как после дождя, так и при теплой погоде. Сейчас в столице есть условия для его образования.

Глава отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил о возможном образовании над Москвой радиационного тумана.

Он отметил, что он появляется, когда после холодной ночи наступает теплый день, на рассвете достигается точка росы, восходит солнце и туман рассеивается.

Синоптик подчеркнул, что такой туман за городом, так как вдоль дорог в низинах наступает плохая видимость.

Метеоролог добавил, что сейчас в столице есть условия для появления такого вида тумана из-за холодных дождей. При этом он заключил, что туман не накроет весь город разом.

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