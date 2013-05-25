Вестник Кавказа

В Книгу рекордов Гиннеса попал мальчик из Армении

В Книгу рекордов Гиннеса попал мальчик из Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский мальчик установил новый мировой рекорд. Он совершил более 180 подскоков на одной ноге, сумев значительно превзойти предыдущего рекордсмена.

В Книгу рекордов Гиннеса внесли 7-летнего мальчика из Армении Нарека Глчяна. Об этом поведал директор спортивного центра "Дюцазнатун", воспитанником которого он является.

"Результат нашего самого юного воспитанника стал первым рекордом 2025 года, официально зарегистрированным в Книге рекордов Гиннесса"

– Роман Сарадян

В течение 60 секунд юный спортсмен совершил 183 прыжка на правой ноге на беговой дорожке, скорость которой составляла 6,5 км в час.

Таким образом, он на 51 прыжок превзошел результат предыдущего обладателя рекорда, совершившего 132 прыжка.

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