Армянские футзалисты завоевали путевку на Евро-2026

Сборная Армении по футзалу пробилась на чемпионат Европы 2026. В последней игре команда одолела сборную Казахстана.

Армянская сборная по футзалу выступит в финальной части европейского первенства, которое пройдет в феврале 2026 года в Латвии и Литве.

В последнем раунде квалификации национальная команда Армении одолела казахстанских футзалистов со счетом 4:2.

Отмечается, что в составе армянской сборной трижды отличился Никита Хромых. Еще один гол записал на свой счет голкипер Альберт Агаджанов.

Сборная в своей отборочной группе одержала пять побед, еще один матч она завершила вничью. Армения впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы.