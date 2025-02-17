Вестник Кавказа

Армения сыграет в футбол с Косово и Черногорией

Наир Тикнизян и Эдуард Сперцян
© Фото: соцсети Федерации футбола Армении
Армянские футболисты в течение нескольких дней проведут встречи со сборными Косово и Черногории. Матчи пройдут в июне.

Сборная Армении по футболу через несколько месяцев сыграет с командой Косово. Об этом сказано в сообщении, распространенном Федерацией футбола РА.

Товарищеская встреча пройдет в Приштине 6 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по ереванскому времени (20:00 мск).

Через несколько дней после этого матча армянская команда сыграет со сборной Черногории.

История встреч

Сборные Армении и Косово встречались всего два раза в истории. В первом матче, прошедшем в 2022 году была зафиксирована ничья (2:2), а в 2024 году сильнее оказалась сборная Косово (1:0).

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