Поездами в Абхазию воспользовались 214 тыс туристов в 2024 году

На поезде в Абхазию въехало 214 тыс человек в минувшем году. Весной 2025 года возобновят работу поезда "Ласточка" и ретропоезд из Сочи.

В 2024 году около 214 тыс туристов въехало в Абхазию на поезде, 205 тыс человек вернулись обратно таким же способом, рассказали в пассажирской службе АЖД.

С 1 мая начнет работу электропоезд "Ласточка" из Сочи в Сухум. Он вмещает порядка 400 пассажиров за одну поездку. РЖД планирует пускать по два состава ежедневно.

Также с 30 апреля работу возобновит туристический ретропоезд Туапсе-Гагры. В сторону Абхазии составы будут ходить ежедневно, исключая вторник и среду. Обратно в Краснодарский край они так же будут отправляться ежедневно, кроме понедельника и вторника.