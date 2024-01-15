Вестник Кавказа

ФАС разоблачила картельный сговор в Дагестане

Ремонт дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько компаний вступили в сговор, чтобы зафиксировать цену на торгах на удобном им уровне, в Дагестане. Если их вина будет доказана, им придется заплатить серьезные штрафы.

Картельное соглашение незаконно заключили несколько дагестанских компаний, но были уличены ФАС, рассказали в пресс-службе ведомства.

Преступные договоренности между компаниями были достигнуты в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" для участия в торгах по ремонту и обслуживанию автодорог: ООО "Ботлихагропромдорстрой", ООО "Дорстройсервис" и ООО "Магуш" пытались таким образом поддержать нужную им цену. В общей сложности речь идет о начальных (максимальных) контрактах на 1,9 млрд рублей.

Теперь компании стали фигурантами дела о нарушении антимонопольного законодательства. Им грозят оборотные штрафы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

УФАС в Дагестане выписало штрафов почти на 70 млн рублей за прошлый год

УФАС в Дагестане выписало штрафов почти на 70 млн рублей за прошлый год

Мэрия Махачкалы ответит за нарушение антимонопольного законодательства

Мэрия Махачкалы ответит за нарушение антимонопольного законодательства

В России проверят цены на молоко

В России проверят цены на молоко

Поезда и электрички подорожают в России с 1 декабря

Поезда и электрички подорожают в России с 1 декабря

Экспорт бензина из РФ снова запретят с 1 августа

Экспорт бензина из РФ снова запретят с 1 августа

Цены на авиабилеты в России могут ограничить сверху

Цены на авиабилеты в России могут ограничить сверху

&quot;Большую тройку&quot; мобильных операторов предупредили о &quot;накрутках&quot; в Крыму

"Большую тройку" мобильных операторов предупредили о "накрутках" в Крыму

Донских дорожников уличили в картельном сговоре

Донских дорожников уличили в картельном сговоре

Сговор производителей яиц: трем компаниям грозят штрафы на Ставрополье

Сговор производителей яиц: трем компаниям грозят штрафы на Ставрополье

В КЧР коммунальщиков оштрафовали за холод в домах

В КЧР коммунальщиков оштрафовали за холод в домах

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы