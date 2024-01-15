ФАС разоблачила картельный сговор в Дагестане

Несколько компаний вступили в сговор, чтобы зафиксировать цену на торгах на удобном им уровне, в Дагестане. Если их вина будет доказана, им придется заплатить серьезные штрафы.

Картельное соглашение незаконно заключили несколько дагестанских компаний, но были уличены ФАС, рассказали в пресс-службе ведомства.

Преступные договоренности между компаниями были достигнуты в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" для участия в торгах по ремонту и обслуживанию автодорог: ООО "Ботлихагропромдорстрой", ООО "Дорстройсервис" и ООО "Магуш" пытались таким образом поддержать нужную им цену. В общей сложности речь идет о начальных (максимальных) контрактах на 1,9 млрд рублей.

Теперь компании стали фигурантами дела о нарушении антимонопольного законодательства. Им грозят оборотные штрафы.