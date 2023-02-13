Искусственный интеллект выявит картельные сговоры в Казахстане

Борьба с монополизацией в Казахстане выходит на новый уровень. В скором времени поддерживать необходимый уровень конкуренции людям будет помогать искусственный интеллект.

AI поможет казахстанским антимонопольщикам обнаруживать картельные сговоры, о таких амбициозных планах рассказал глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Подробности нововведения Марат Омаров озвучил на встрече с президентом, передает Акорда.

"На сегодняшний день разработана и запущена информационно-аналитическая система для анализа состояния конкуренции, оцифрованы государственные услуги, разрабатывается информационная система – база данных АЗРК"

– пресс-служба президента

Глава ведомства также рассказал о том, как оно, совместно с правоохранителями, занимается демонополизацией экономики.

Омаров отчитался, что из выданных предписаний было выполнено более 90%.

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект (AI) – совокупность технологических решений, выполняющая задачи, которые могли быть реализованы только при участии человека. ИИ обладает двумя основополагающими признаками:

он способен к самообучению;

ищет решения без заранее предоставленного ему алгоритма.