Вестник Кавказа

Армения, Грузия и Казахстан вошли в десятку самых бюджетных стран для туризма

Армения, Грузия и Казахстан вошли в десятку самых бюджетных стран для туризма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три постсоветские республики вошли в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в мире. Эксперты подсчитали средние траты за сутки путешествия.

Эксперты портала HelloSafe представили список стран, посещение которых позволит туристам сэкономить. В десятку самых бюджетных вариантов для отдыха попали три постсоветские страны – Казахстан, Грузия и Армения. 

За основу подсчета эксперты выбрали сумму средних ежедневных трат путешественников.  

Казахстан стал вторым в списке после Лаоса. Средние расходы в день здесь составят $20. 

Шестое место у Армении, а Грузия стала восьмой в рейтинге. Десятку замкнула Мьянма. Средние траты здесь выйдут немногим больше $20. 

Всего экспертами было проанализировано более 130 маршрутов для туризма.

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