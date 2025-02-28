Армения, Грузия и Казахстан вошли в десятку самых бюджетных стран для туризма

Три постсоветские республики вошли в десятку самых бюджетных направлений для отдыха в мире. Эксперты подсчитали средние траты за сутки путешествия.

Эксперты портала HelloSafe представили список стран, посещение которых позволит туристам сэкономить. В десятку самых бюджетных вариантов для отдыха попали три постсоветские страны – Казахстан, Грузия и Армения.

За основу подсчета эксперты выбрали сумму средних ежедневных трат путешественников.

Казахстан стал вторым в списке после Лаоса. Средние расходы в день здесь составят $20.

Шестое место у Армении, а Грузия стала восьмой в рейтинге. Десятку замкнула Мьянма. Средние траты здесь выйдут немногим больше $20.

Всего экспертами было проанализировано более 130 маршрутов для туризма.