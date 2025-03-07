Вестник Кавказа

Курорт "Эльбрус" частично закрыт из-за непогоды

Курорт "Эльбрус" частично закрыт из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Часть горнолыжных трасс курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии не работают из-за непогоды – в этом районе с утра идет сильный снег.

Некоторые трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" закрыты из-за зимнего ненастья в Кабардино-Балкарии, об этом рассказали в его пресс-службе.

В частности, недоступны для туристов трассы Гарабаши-Мир – они считаются сложными. Не работает и канатная дорога, которая поднимает экстремалов от станции "Мир" (3500 м) к станции "Гарабаши" (3847 м).

С утра сообщалось, что с 9.00 работают канатки Азау – Кругозор и Кругозор – Мир, а также трассы на этих же отрезках.

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