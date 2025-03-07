В Казахстане отравились 10 воспитанников частного детского центра

В Жамбылской области Казахстана 10 детей попали в больницу с симптомами отравления. Проводится проверка детского учреждения.
В Казахстане власти начали проверку по факту массового отравления детей в Жамбылской области.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Мерке. 9 детей были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Один из воспитанников был доставлен в реанимацию с подозрением на энтеровирус.
По факту нарушения санитарных норм начата проверка полицией. Эксперты проверят организацию питания в учреждении.
К настоящему моменту детский центр прекратил работу, здесь выполняется дезинфекция.