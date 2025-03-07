Вестник Кавказа

Махачкала обновит 30 улиц за 2025 год

Махачкала обновит 30 улиц за 2025 год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение 2025 году в столице Дагестана обновят 30 улиц, нуждающихся в ремонте. Подробности рассказали в мэрии города.

Более 30 улиц, которые особенно сильно нуждаются в ремонте, обновят в дагестанской столице в течение года, рассказал первый заммэра Нариман Темуркаев в разговоре с журналистами.

"В этом году в Махачкале отремонтируем 31 улицу. Работы запланированы там, где это действительно необходимо. Учитывали состояние дорог, синхронизацию с уже обновленными участками и обращения жителей. Все это реализуем в рамках республиканской программы "Мой Дагестан — мои дороги"

- Нариман Темуркаев

Работы предусматривают капитальные ремонт дорог и строительство новых участков. Местные власти будут активно следить за их выполнением, подчеркнул заммэра.

Напомним, что около аэропорта Махачкалы будет построена новая гостиница. Ее появление улучшит условия размещения путешественников в городе и даст дополнительный импульс развитию туризма в целом.

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