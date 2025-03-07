Махачкала обновит 30 улиц за 2025 год

Более 30 улиц, которые особенно сильно нуждаются в ремонте, обновят в дагестанской столице в течение года, рассказал первый заммэра Нариман Темуркаев в разговоре с журналистами.
"В этом году в Махачкале отремонтируем 31 улицу. Работы запланированы там, где это действительно необходимо. Учитывали состояние дорог, синхронизацию с уже обновленными участками и обращения жителей. Все это реализуем в рамках республиканской программы "Мой Дагестан — мои дороги"
- Нариман Темуркаев
Работы предусматривают капитальные ремонт дорог и строительство новых участков. Местные власти будут активно следить за их выполнением, подчеркнул заммэра.
Напомним, что около аэропорта Махачкалы будет построена новая гостиница. Ее появление улучшит условия размещения путешественников в городе и даст дополнительный импульс развитию туризма в целом.