В Махачкале аренда квартиры выросла почти на треть за год

Квартиры в Махачкале пользуются спросом: за год стоимость аренды жилья в столице Дагестана выросла почти на треть.

За год стоимость аренды жилья в Махачкале поднялась на 29%, превысив 28 тыс рублей.

Отмечается, что за месяц показатель аренды поднялся на 13%, а за полгода за съемное жилье в Махачкале стали платить на 4% больше.

Эксперты ЦИАН.Аналитики отмечают, что это аномалия в контексте общероссийских тенденций. В РФ размеры арендной платы в различных городах снижаются семь месяцев подряд.

Отмечается, что в среднем по стране арендная плата сократилась на 7-9%. За аренду двухкомнатной квартиры сейчас просят около 40 тыс рублей.