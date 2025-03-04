Вестник Кавказа

В Махачкале аренда квартиры выросла почти на треть за год

В Махачкале аренда квартиры выросла почти на треть за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Квартиры в Махачкале пользуются спросом: за год стоимость аренды жилья в столице Дагестана выросла почти на треть.

За год стоимость аренды жилья в Махачкале поднялась на 29%, превысив 28 тыс рублей. 

Отмечается, что за месяц показатель аренды поднялся на 13%, а за полгода за съемное жилье в Махачкале стали платить на 4% больше. 

Эксперты ЦИАН.Аналитики отмечают, что это аномалия в контексте общероссийских тенденций. В РФ размеры арендной платы в различных городах снижаются семь месяцев подряд. 

Отмечается, что в среднем по стране арендная плата сократилась на 7-9%. За аренду двухкомнатной квартиры сейчас просят около 40 тыс рублей.

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