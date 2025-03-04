Вестник Кавказа

Махачкала встретила нового чемпиона UFC

Махачкала встретила нового чемпиона UFC
© Фото: Минспорта Дагестана
Минувшей ночью в столицу Дагестана вернулся Магомед Анкалаев - пятый представитель России, который завоевывал пояс чемпиона UFC. В воздушной гавани Махачкалы его встречали тысячи дагестанцев.

Чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева, завоевавшего чемпионский пояс в нелегкой битве с бразильцем Алексом Перейрой в американском Лас-Вегасе, сегодня пришли встретить в аэропорту Махачкалы тысячи земляков, сообщает Telegram-канал Минспорта Дагестана.

"Огромная благодарность Магомеду за его выступление. Для него это долгожданная победа. Мы хотим поздравить его, и чтобы таких побед в его жизни было больше"

- министр спорта Дагестана Сажид Сажидов

Анкалаев не уставал пожимать руки своим болельщикам и поблагодарил их за поддержку.

"Я искренне хочу поблагодарить всех, кто пришел. Находясь в Америке, я знал, что на родной земле все болеют и переживают за меня. Это давало мне большую мотивацию"

- Магомед Анкалаев

Напомним, российский боец смешанных единоборств в минувшее воскресенье в рамках турнира UFC 313, проходившего в Лас-Вегасе (США), сошелся в октагоне с действующим чемпионом дивизиона, представителем Бразилии Алексом Перейрой. Встреча двух спортсменов продлилась все пять раундов, однако единогласным решением судьи отдали победу дагестанцу.

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