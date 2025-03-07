Высокий класс пожароопасности объявлен в 34 муниципалитетах Кубани

В Краснодарском крае увеличилось число муниципалитетов с высоким классом пожароопасности. За минувший день ликвидировано 25 возгораний сухой растительности.

Количество кубанских муниципалитетов с высокой вероятностью пожароопасности увеличилось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что высокий класс пожароопасности объявлен на территории 34 муниципальных образований.

Известно, что за прошедший день уничтожено 25 возгораний сухой растительности. Кроме того, составлено 17 административных протоколов за нарушения.

Стоит добавить, что на территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение о высокой вероятности появления лесных пожаров.