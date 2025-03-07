Вестник Кавказа

Высокий класс пожароопасности объявлен в 34 муниципалитетах Кубани

Вид из окна самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае увеличилось число муниципалитетов с высоким классом пожароопасности. За минувший день ликвидировано 25 возгораний сухой растительности.

Количество кубанских муниципалитетов с высокой вероятностью пожароопасности увеличилось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что высокий класс пожароопасности объявлен на территории 34 муниципальных образований.

Известно, что за прошедший день уничтожено 25 возгораний сухой растительности. Кроме того, составлено 17 административных протоколов за нарушения.

Стоит добавить, что на территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение о высокой вероятности появления лесных пожаров.

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