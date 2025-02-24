Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Невинномысске

В Невинномысске случилась авария на канализационном коллекторе, который обеспечивает водоотведение в одном из городских районов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 18 марта в Telegram-канале градоначальника.
"Случился порыв основного городского канализационного коллектора. Это - центральная часть, где 35 тысяч человек у нас под угрозой отключения воды и соответственно водоотведения"
– Михаил Миненков
Мэр отметил, что город обладает всем необходимым, чтобы как можно скорее справиться с текущей ситуацией.
Он также обратился к жителям района с призывом отнестись к возникшим трудностям с пониманием и пореже спускать воду в унитазе и мыть посуду.
На фоне ЧП местные власти ввели режим повышенной готовности функционирования городского звена системы предупреждения и ликвидации ЧС.