Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Невинномысске

Десятки тысяч жителей Невинномысска могут остаться без воды из-за произошедшей сегодня аварии. Сейчас ведутся работы по устранению аварии.

В Невинномысске случилась авария на канализационном коллекторе, который обеспечивает водоотведение в одном из городских районов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 18 марта в Telegram-канале градоначальника.

"Случился порыв основного городского канализационного коллектора. Это - центральная часть, где 35 тысяч человек у нас под угрозой отключения воды и соответственно водоотведения"

– Михаил Миненков

Мэр отметил, что город обладает всем необходимым, чтобы как можно скорее справиться с текущей ситуацией.

Он также обратился к жителям района с призывом отнестись к возникшим трудностям с пониманием и пореже спускать воду в унитазе и мыть посуду.

На фоне ЧП местные власти ввели режим повышенной готовности функционирования городского звена системы предупреждения и ликвидации ЧС.