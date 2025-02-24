Вестник Кавказа

Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Невинномысске

Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Невинномысске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Десятки тысяч жителей Невинномысска могут остаться без воды из-за произошедшей сегодня аварии. Сейчас ведутся работы по устранению аварии.

В Невинномысске случилась авария на канализационном коллекторе, который обеспечивает водоотведение в одном из городских районов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 18 марта в Telegram-канале градоначальника.

"Случился порыв основного городского канализационного коллектора. Это - центральная часть, где 35 тысяч человек у нас под угрозой отключения воды и соответственно водоотведения" 

– Михаил Миненков

Мэр отметил, что город обладает всем необходимым, чтобы как можно скорее справиться с текущей ситуацией.

Он также обратился к жителям района с призывом отнестись к возникшим трудностям с пониманием и пореже спускать воду в унитазе и мыть посуду.

На фоне ЧП местные власти ввели режим повышенной готовности функционирования городского звена системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1105 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Камеры помогут сократить число ДТП в Абхазии

Камеры помогут сократить число ДТП в Абхазии

ДТП с участием фуры и поезда унесло жизнь мужчины в Дербенте

ДТП с участием фуры и поезда унесло жизнь мужчины в Дербенте

Смертельное ДТП случилось на трассе в Ингушетии

Смертельное ДТП случилось на трассе в Ингушетии

Аварию на электросетях в Абхазии не могут устранить из-за грозы

Аварию на электросетях в Абхазии не могут устранить из-за грозы

Микроавтобус и несколько машин столкнулись в Дагестане

Микроавтобус и несколько машин столкнулись в Дагестане

Электричка и машина столкнулись на переезде на Ставрополье

Электричка и машина столкнулись на переезде на Ставрополье

В Ставропольском крае жители трех сел остались без света

В Ставропольском крае жители трех сел остались без света

Мотоциклист и пешеход погибли в ДТП в Батуми

Мотоциклист и пешеход погибли в ДТП в Батуми

ДТП в Абхазии: водитель погиб из-за собственной ошибки

ДТП в Абхазии: водитель погиб из-за собственной ошибки

Мотоцикл врезался в грузовик на Ставрополье

Мотоцикл врезался в грузовик на Ставрополье

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы