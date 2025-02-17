Жители Невинномысска остались без отопления в холода

В период аномальных холодов городе Невинномысск на Ставрополье произошла авария, из-за которой сотни его жителей остались без отопления. Отключения также коснулись школ и больницы.

В городе Невинномысск на Ставрополье отопление пропало в 352 домах, больнице и нескольких учебных заведениях, рассказали в пресс-службе администрации города.

Причиной аварии стали повреждения на водоводе.

"Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" сообщает о том, что аварийное место установлено на водоводе диаметром 270 мм. <…>. Без отопления остались 352 многоквартирных жилых дома, 4 больницы, 25 детских садов, 13 школ и вузы и сузы, расположенные в центральной части города"

- администрация Невинномысска

Работы по восстановлению теплоснабжения в городе уже начались.

Напомним, что Ставропольский край накрыли аномальные холода. Температура воздуха в Невинномысске сейчас находится в районе -6 градусов, ночью она упадет до -10 градусов.