Вестник Кавказа

Жители Невинномысска остались без отопления в холода

Жители Невинномысска остались без отопления в холода
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В период аномальных холодов городе Невинномысск на Ставрополье произошла авария, из-за которой сотни его жителей остались без отопления. Отключения также коснулись школ и больницы.

В городе Невинномысск на Ставрополье отопление пропало в 352 домах, больнице и нескольких учебных заведениях, рассказали в пресс-службе администрации города.

Причиной аварии стали повреждения на водоводе.

"Невинномысский филиал ГУП СК "Крайтеплоэнерго" сообщает о том, что аварийное место установлено на водоводе диаметром 270 мм. <…>. Без отопления остались 352 многоквартирных жилых дома, 4 больницы, 25 детских садов, 13 школ и вузы и сузы, расположенные в центральной части города"

- администрация Невинномысска

Работы по восстановлению теплоснабжения в городе уже начались.

Напомним, что Ставропольский край накрыли аномальные холода. Температура воздуха в Невинномысске сейчас находится в районе -6 градусов, ночью она упадет до -10 градусов.

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