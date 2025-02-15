Байрамов поговорил с главой МИД Грузии

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Макой Бочоришвили. Стороны обсудили отношения Азербайджана и Грузии.
Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов поговорил по телефону с грузинским коллегой Макой Бочоришвили, пишет пресс-служба МИД АР.
Главы внешнеполитических ведомств поговорили о текущем состоянии и перспективах отношений дружбы и стратегического партнерства между странами.
Министр подчеркнули, что действующий политический диалог между Тбилиси и Баку, интенсивные визиты, механизм консультаций способствуют укреплению отношений.
Помимо этого, Байрамов и Бочоришвили подчеркнули важность расширения политических контактов в 2025 году.