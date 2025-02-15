Вестник Кавказа

Байрамов поговорил с главой МИД Грузии

Байрамов поговорил с главой МИД Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Макой Бочоришвили. Стороны обсудили отношения Азербайджана и Грузии.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов поговорил по телефону с грузинским коллегой Макой Бочоришвили, пишет пресс-служба МИД АР.

Главы внешнеполитических ведомств поговорили о текущем состоянии и перспективах отношений дружбы и стратегического партнерства между странами.

Министр подчеркнули, что действующий политический диалог между Тбилиси и Баку, интенсивные визиты, механизм консультаций способствуют укреплению отношений.

Помимо этого, Байрамов и Бочоришвили подчеркнули важность расширения политических контактов в 2025 году.

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