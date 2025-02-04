Власти не станут приносить Грузию в жертву ради Брюсселя - МИД

В МИД Грузии заявили о серьезных вызовах. Там также добавили, что резолюция Европарламента далека от здравого смысла и демократии.

Руководитель грузинской дипломатии Мака Бочоришвили сообщила, что грузинскому руководству необходимо защищать страну и ее интересы.

Она отметила, что у Грузии очень серьезные вызовы, и руководство не может принести в жертву страну ради приятных слов из Брюсселя.

Глава МИД заявила, что власти Грузии заботятся о стране, потому что не хотят повторения украинского сценария.

"Прежде всего, отправной точкой должно быть будущее нашей страны, а не то, что какой-нибудь депутат Европарламента напишет в резолюции"

- Мака Бочоришвили

Руководитель ведомства подчеркнула, что принятая Европарламентом резолюция далека от здравого смысла, демократии и европейских ценностей.