Вестник Кавказа

Москва, Тегеран и Пекин скоординировали позиции по вопросам санкций

Москва, Тегеран и Пекин скоординировали позиции по вопросам санкций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский постпред положительно оценил пекинскую встречу, посвященную вопросам ядерной программы Ирана. В ней приняли участие представители трех стран – РФ, Ирана и КНР.

Представители России, Ирана и Китая встретились 17 марта в Вене. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпреда РФ при международных организациях после встрече с замглавы МИД Ирана Каземом Гарибабади.

"После трехсторонней встречи в Пекине в прошлую пятницу представители Китая, Ирана и России снова встретились сегодня в Вене, чтобы скоординировать свои позиции"

– Михаил Ульянов

Он подчеркнул, что стороны тесно координируют свои позиции, и именно данный аспект стал ключевым на пекинских переговорах.

"Встреча была в целом успешной. По итогам было издано совместное заявление, где прописаны очень правильные, уместные тезисы, касающиеся прежде всего необходимости урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами"

– постпред РФ

Напомним, участники трехсторонней встречи в минувшую пятницу высказались за отмену всех односторонних санкций. Россия была представлена на ней замглавы МИД Сергеем Рябковым.

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