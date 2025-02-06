Венгерский лоукостер Wizz Air будет расширять географию полетов в Армении

Вице-премьер Армении Мгер Григорян провел встречу с коммерческим директором венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air Майклом Делехантом, обсудив с ним вопросы расширения деятельности авиакомпании в стране, сообщает пресс-служба правительства Армении.
В ходе встречи Григорян подчеркнул: работа авиакомпании очень важна для властей Армении, поскольку она помогает властям страны развивать туризм и активизировать мобильность людей, передает Sputnik Армения.
"Собеседники обсудили возможности расширения деятельности компании Wizz Air в Армении как посредством ереванского международного аэропорта "Звартноц", так и через отремонтированный аэропорт Гюмри"
- правительство Армении
Напомним, авиакомпания уже пятый год работает на армянском рынке авиаперевозок – авиалайнеры компании связывают Ереван с Миланом, Венецией, Ларнакой, Римом, Абу-Даби, Дортмундом, Софией, Будапештом и другими городами Европы.