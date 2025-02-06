Вестник Кавказа

Венгерский лоукостер Wizz Air будет расширять географию полетов в Армении

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Заместитель председателя правительства Армении Мгер Григорян провел встречу с коммерческим директором венгерского лоукостера Wizz Air Майклом Делехантом и обсудил с ним дальнейшие планы авиакомпании.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян провел встречу с коммерческим директором венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air Майклом Делехантом, обсудив с ним вопросы расширения деятельности авиакомпании в стране, сообщает пресс-служба правительства Армении.

В ходе встречи Григорян подчеркнул: работа авиакомпании очень важна для властей Армении, поскольку она помогает властям страны развивать туризм и активизировать мобильность людей, передает Sputnik Армения.

"Собеседники обсудили возможности расширения деятельности компании Wizz Air в Армении как посредством ереванского международного аэропорта "Звартноц", так и через отремонтированный аэропорт Гюмри"

- правительство Армении

Напомним, авиакомпания уже пятый год работает на армянском рынке авиаперевозок – авиалайнеры компании связывают Ереван с Миланом, Венецией, Ларнакой, Римом, Абу-Даби, Дортмундом, Софией, Будапештом и другими городами Европы.

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