Вестник Кавказа

Смертельное ДТП случилось на трассе в Ингушетии

Смертельное ДТП случилось на трассе в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две жизни унесла автоавария в Ингушетии сегодня вечером. В ДТП столкнулись две машины. От удара травмы получили несколько человек, у двух они оказались смертельными.

Автокатастрофа стала причиной гибели двух человек в Ингушетии, рассказали в республиканском МЧС.

В нее попали два автомобиля. Сигнал о ДТП был получен спасателями в 20:12 мск. Сообщалось, что авария произошла в селе Средние Ачалуки.

На месте аварии выяснилось, что на трассе врезались друг в друга машины "ВАЗ 2114" и "Лада Калина". Травмированы были четыре человека, двое умерли на месте ЧП, передает "Интерфакс".

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