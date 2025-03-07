Смертельное ДТП случилось на трассе в Ингушетии

Две жизни унесла автоавария в Ингушетии сегодня вечером. В ДТП столкнулись две машины. От удара травмы получили несколько человек, у двух они оказались смертельными.

Автокатастрофа стала причиной гибели двух человек в Ингушетии, рассказали в республиканском МЧС.

В нее попали два автомобиля. Сигнал о ДТП был получен спасателями в 20:12 мск. Сообщалось, что авария произошла в селе Средние Ачалуки.

На месте аварии выяснилось, что на трассе врезались друг в друга машины "ВАЗ 2114" и "Лада Калина". Травмированы были четыре человека, двое умерли на месте ЧП, передает "Интерфакс".