ДТП в Абхазии: водитель погиб из-за собственной ошибки

Столкновение двух легковушек случилось в Очамчырском районе Абхазии. Авария унесла жизнь одного водителя, второй попал в больницу с травмами.

В Очамчырском районе Абхазии случилась авария с участием двух легковушек, рассказали местные СМИ, ссылаясь на руководителя ГАИ Дамея Авидзба.

Сообщается, что 48-летний водитель иномарки Toyota Camry нарушил ПДД и спровоцировал столкновение с BMW X5.

В результате происшествия автомобилист-нарушитель погиб, второго участника аварии экстренно доставили в ближайшую больницу.