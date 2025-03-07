Вестник Кавказа

ДТП в Абхазии: водитель погиб из-за собственной ошибки

ДТП в Абхазии: водитель погиб из-за собственной ошибки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столкновение двух легковушек случилось в Очамчырском районе Абхазии. Авария унесла жизнь одного водителя, второй попал в больницу с травмами.

В Очамчырском районе Абхазии случилась авария с участием двух легковушек, рассказали местные СМИ, ссылаясь на руководителя ГАИ Дамея Авидзба.

Сообщается, что 48-летний водитель иномарки Toyota Camry нарушил ПДД и спровоцировал столкновение с BMW X5.

В результате происшествия автомобилист-нарушитель погиб, второго участника аварии экстренно доставили в ближайшую больницу.

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