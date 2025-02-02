Вестник Кавказа

Семья на Ставрополье отравилась химикатами

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попытка очистить частный дом от насекомых в ставропольском Новоалександровске закончилась трагедией - от инсектицидов, которые распылили в подвале, скончалась девочка, еще один ребенок находится в реанимации.

Попытка избавиться от вредителей-насекомых в частном доме в Новоалександровске (Ставропольский край) закончилась трагедией – отравилась вся семья из пяти человек, уже в больнице погибла восьмилетняя девочка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Утром 17 марта в одном из частных домовладений в городе Новоалександровске произошло отравление неизвестным химикатом пятерых человек. В результате отравления погибла малолетняя девочка"

- прокуратура Ставропольского края

До этого в доме была произведена обработка подвала против насекомых, однако какой инсектицид использовали при этом, пока неизвестно, а значит, и выбрать правильный метод лечения всей семьи, члены которой госпитализированы, врачи пока не могут, передает РИА Новости.

Еще один ребенок, двенадцатилетний мальчик, находится в реанимации в тяжелом отделении, врачи борются за его жизнь, сообщает краевое СУ СК.

Прокуратура уже организовала проверку по факту отравления, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

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