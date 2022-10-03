Вестник Кавказа

В Казахстане на одну ночь отключат сервис госуслуг

В Казахстане на одну ночь отключат сервис госуслуг
© Фото: gov.kz
Власти Казахстана на ночь приостановят работу сервиса электронных госуслуг – это будет связано с проведением технологических работ на серверах, которые проведет АО "Национальные информационные технологии".

Сервис госуслуг, очень востребованный в Казахстане - портал eGov.kz – в ночь с 20 на 21 марта, с пятницы на субботу, временно будет недоступен для пользователей – это будет связано с проведением технических работ, сообщило сегодня АО "Национальные информационные технологии".

"Работы будут проводиться с 23:00 20 марта до 08:00 21 марта 2025 года. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства"

- АО "НИТ"

Недоступными на это время в сети интернет будут собственно портал eGov.kz и его мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы"), порталы e-Otinish, E-license, системы Открытого правительства, а также сервисы Национального удостоверяющего центра Казахстана и другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ", передает "АиФ-Казахстан".

Также в стране не будут работать сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и ряде систем, которые активируются через шлюз электронного правительства.

В АО "НИТ" предложили всем пользователям завершить нужные операции заранее, а в случае срочной необходимости обращаться в государственные инстанции с оригиналами хранящихся на портале госуслуг документов.

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