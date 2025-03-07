Природный пожар площадью 10 тыс кв метров тушат в Кабардино-Балкарии

Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Прохладненском районе КБР. Несколько часов назад его удалось локализовать.
Пожарные локализовали пожар природного характера, вспыхнувший в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали 18 марта МЧС республики.
Огонь успел распространиться на площади 10 тыс кв метров.
"Горит сухая трава на отрытой территории. Распространению огня способствовал ветер. В 16:50 пожар локализован на площади 10 000 квадратов"
– пресс-служба ведомства
К тушению пожара привлекли несколько десятков сотрудников МЧС и задействовали 4 единицы техники.