Вестник Кавказа

Вертолет из-за непогоды приостановил тушение пожара в лесу в Дагестане

Вертолет из-за непогоды приостановил тушение пожара в лесу в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане из-за сильного ветра пришлось приостановить работу вертолету, который был привлечен для тушения пожара в лесу в Ахтынском районе. Скорость ветра там достигала двух десятков метров в секунду.

Вертолет МЧС России временно приостановил работу по ликвидации пожара, вспыхнувшего несколько дней назад в лесном массиве в Дагестане. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

"Погодные условия, которые все эти дни сопровождали пожар в Ахтынском районе, работали против нас. Порывистый ветер до 20 м/с способствовал распространению огня. Он же препятствовал работе вертолетов"

– Сергей Меликов

Он отметил, что для пилотов вертолета крайне опасно работать в таких условиях.

"Сегодня вертолет МЧС России был привлечен, но тех результатов, которых так ждали мы все, не только ахтынцы, но и все дагестанцы, добиться не удалось. Вертолет совершил несколько рейсов и вынужден был приостановить работу, вновь из-за ветра"

– глава РД

Он пояснил, что вертолет возобновит работу при улучшении погодных условий.

Помимо этого, он подчеркнул, что ситуация с пожаром контролируемая и угрозы экологической катастрофы нет.

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