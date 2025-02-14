Упор в развитии школьников Ингушетии сделают на техническом направлении

Власти Ингушетии разработали план из 60 мероприятий, направленных на техническое и естественно-научное направления развития школьников – проводить мероприятия будут технопарки, "Точки роста" и "IT-кубы".

Упор в дополнительном образовании школьников в Ингушетии в нынешнем году будет сделан на техническом и естественно-научном направлениях, сообщила пресс-служба главы региона.

"Ингушетия будет комплексно развивать дополнительное образование детей. Региональным министерством образования и науки разработан план мероприятий по поддержке детских технопарков, центров "Точка роста", "IT-куб" и других. Документ насчитывает более 60 мероприятий: форумы, дни открытых дверей, семинары, вебинары, мастер-классы, выставки, олимпиады, чемпионаты"

- пресс-служба Махмуда-Али Калиматова

"Сегодня невозможно строить профессиональную карьеру без знаний в ИТ-сфере. Мы еще в школах должны готовить детей к встрече с техническим прогрессом. Мы намерены продолжить работу в этом направлении"

- Махмуд-Али Калиматов

В регионе уже работают более 100 центров "Точки роста", в центрах "IT-куб" проходят занятия по программированию на языках Java и Python, которые с удовольствием посещают более 200 школьников и студентов колледжей, добавили в пресс-службе, передает "Интерфакс".