Вестник Кавказа

Иран не потерпит любой агрессии в отношении страны

Амир Саид Иравани
© Фото: ООН
Иран не имеет никакого отношения к атакам хуситов и будет решительно противостоять любой агрессии против Тегерана, заявил в письме на имя председателя СБ ООН и генсека Всемирной Организации постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

Все заявления США о причастности Ирана к атакам хуситов безрассудны и провокационны, написал в письме, поступившем председателю СБ ООН и генеральному секретарю ООН постоянный представитель ИРИ при ООН Амир Саид Иравани.

"Иран никогда не участвовал в каких-либо действиях, противоречащих положениям соответствующих резолюций Совета Безопасности по Йемену. Следовательно, Иран решительно и категорично отвергает любые обвинения в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности об эмбарго на поставки оружия в Йемен или причастности к какой-либо дестабилизирующей деятельности в регионе"

- Амир Саид Иравани

Также постпред Ирана в своем послании отметил, что любые выпады против его страны будут иметь самые серьезные последствия, от кого бы они не исходили.

"Будучи приверженной своим обязательствам по поддержанию международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран будет решительно защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы перед лицом враждебных действий", - говорится в письме, передает ТАСС.

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