Вестник Кавказа

Тегеран осудил удары США по Йемену

Тегеран осудил удары США по Йемену
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США нанесли воздушные удары по территории Йемена. Тегеран осудил военную операцию Вашингтона.

В МИД Ирана заявили, что удары США по Йемену являются нарушением устава ООН. 

"Военная агрессия США и Великобритании является грубым нарушением принципов Устава ООН и основополагающих норм международного права, касающихся запрета на использование силы, а также (проявления - ред.) уважения к территориальной целостности и национальному суверенитету стран, представитель министерства иностранных дел напомнил об ответственности ООН и Совета Безопасности (ООН - ред.) в отношении борьбы с нарушениями и угрозами международному миру и безопасности"

– МИД Ирана

Напомним, что США продолжают операцию против хуситов в Йемене. Удары американской авиации наносятся по провинциям Саада и Маариб. Также был атакован ряд районов в столице страны Сане.

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