Тегеран осудил удары США по Йемену

США нанесли воздушные удары по территории Йемена. Тегеран осудил военную операцию Вашингтона.
В МИД Ирана заявили, что удары США по Йемену являются нарушением устава ООН.
"Военная агрессия США и Великобритании является грубым нарушением принципов Устава ООН и основополагающих норм международного права, касающихся запрета на использование силы, а также (проявления - ред.) уважения к территориальной целостности и национальному суверенитету стран, представитель министерства иностранных дел напомнил об ответственности ООН и Совета Безопасности (ООН - ред.) в отношении борьбы с нарушениями и угрозами международному миру и безопасности"
– МИД Ирана
Напомним, что США продолжают операцию против хуситов в Йемене. Удары американской авиации наносятся по провинциям Саада и Маариб. Также был атакован ряд районов в столице страны Сане.