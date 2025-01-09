Вестник Кавказа

Москва: трехсторонняя рабочая группа с Баку и Ереваном не закрывалась

Москва: трехсторонняя рабочая группа с Баку и Ереваном не закрывалась
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трехсторонняя рабочая группа России, Азербайджана и Армении не распускалась и при необходимости будет работать и дальше, заявили в российском правительстве.

О закрытии трехсторонней рабочей группы РФ, АР и РА речи на данный момент не идет, она продолжает существовать и, если возникнет необходимость, заработает снова, рассказал российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Он напомнил, что эта структура определяется трехсторонним заявлением глав России, Азербайджана и Армении, которое было подписано 9-10 ноября 2020 года.

"Сейчас она пребывает в таком спящем состоянии. Это можно констатировать, но мы знаем, что контакты между партнерами осуществляются на эту тему"

– Оверчук

Вице-премьер подчеркнул, что никто не распускал трехстороннюю рабочую группу. Поэтому, заявил он, если партнеры России обратятся к Москве, и РФ поймет, что сможет принести пользу – а она в состоянии это сделать – то работа группы будет продолжена. Но, еще раз обратил внимание чиновник, все-таки все сейчас зависит от партнеров.

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