Вестник Кавказа

Армении придется сделать выбор между ЕС и ЕАЭС – Оверчук

Армении придется сделать выбор между ЕС и ЕАЭС – Оверчук
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения не сможет совместить членство в Евросоюзе и ЕАЭС. При этом, если страна выберет ЕС, то она приобретет "билет на «Титаник»", считает вице-премьер Оверчук.

Армения не сможет вступить в Евросоюз и быть при этом членом Евразийского экономического союза, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"ЕАЭС и ЕС несовместимы… Поэтому рассматривающийся в Республике Армении законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский союз" ставит эту страну перед выбором"

– Оверчук

Он пояснил, что и ЕС, и ЕАЭС предполагают отсутствие таможенных границ, а также свободу движения как капитала, так и продукции, и рабочей силы.

Если армянское руководство решит отказаться от ЕАЭС, то у страны на 70-80% упадет экспорт, а также вырастут цены на энергию и продовольствие. Население может лишиться работы, доходы упадут.

"Взамен они (граждане РА), скорее всего, получат безвиз, а Армения - депопуляцию"

– Оверчук

Членство в ЕАЭС сегодня привилегия, тогда как присоединение к Евросоюзу можно назвать "покупкой билета на «Титаник»", заключил он.

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