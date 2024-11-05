Армении придется сделать выбор между ЕС и ЕАЭС – Оверчук

Армения не сможет совместить членство в Евросоюзе и ЕАЭС. При этом, если страна выберет ЕС, то она приобретет "билет на «Титаник»", считает вице-премьер Оверчук.

Армения не сможет вступить в Евросоюз и быть при этом членом Евразийского экономического союза, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"ЕАЭС и ЕС несовместимы… Поэтому рассматривающийся в Республике Армении законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский союз" ставит эту страну перед выбором"

– Оверчук

Он пояснил, что и ЕС, и ЕАЭС предполагают отсутствие таможенных границ, а также свободу движения как капитала, так и продукции, и рабочей силы.

Если армянское руководство решит отказаться от ЕАЭС, то у страны на 70-80% упадет экспорт, а также вырастут цены на энергию и продовольствие. Население может лишиться работы, доходы упадут.

"Взамен они (граждане РА), скорее всего, получат безвиз, а Армения - депопуляцию"

– Оверчук

Членство в ЕАЭС сегодня привилегия, тогда как присоединение к Евросоюзу можно назвать "покупкой билета на «Титаник»", заключил он.