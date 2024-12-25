Вестник Кавказа

Кремль прокомментировал желание Армении вступить в ЕС

Кремль прокомментировал желание Армении вступить в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по поводу стремления Армении интегрироваться в Евросоюз. Он отметил, что это случится с малой вероятностью, так как Ереван остается членом ЕАЭС.

Ереван с большим сомнением сможет одновременно быть членом двух организаций – Европейского Союза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала»

- Дмитрий Песков

В ЕС отличные от ЕАЭС нормы, отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос издательства ТАСС.

Армения и ЕС

Армянское правительство одобрило инициативу о старте процесса интеграции страны в ЕС на сегодняшнем заседании. Далее предложение будет передано парламенту республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что данное решение не означает, что Ереван подал заявку на вступление в Евросоюз. Он лишь обозначил готовность к практическим шагам, которые сблизят страну с организацией.

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