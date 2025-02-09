Вестник Кавказа

"Азимут" начнет выполнять рейсы из Минвод в Ульяновск

"Азимут" начнет выполнять рейсы из Минвод в Ульяновск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ульяновск и Минводы свяжут регулярными авиарейсами. Перелеты будут выполняться с начала лета.

Авиакомпания "Азимут" организует рейсы из воздушной гавани Минвод в Ульяновск. Самолеты по этому маршруту начнут курсировать с 1 июня 2025 года, поведали в пресс-службе авиакомпании.  

Сообщается, что самолеты будут вылетать каждый четверг. Также запланированы полеты по воскресеньям. 

Рейс из Минвод в Ульяновск будет ночным, а в обратном направлении самолет проследует в утренние часы. 

Билет обойдется путешественникам в 4,5 тыс рублей в одну сторону.

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