"Азимут" начнет выполнять рейсы из Минвод в Ульяновск

Ульяновск и Минводы свяжут регулярными авиарейсами. Перелеты будут выполняться с начала лета.
Авиакомпания "Азимут" организует рейсы из воздушной гавани Минвод в Ульяновск. Самолеты по этому маршруту начнут курсировать с 1 июня 2025 года, поведали в пресс-службе авиакомпании.
Сообщается, что самолеты будут вылетать каждый четверг. Также запланированы полеты по воскресеньям.
Рейс из Минвод в Ульяновск будет ночным, а в обратном направлении самолет проследует в утренние часы.
Билет обойдется путешественникам в 4,5 тыс рублей в одну сторону.