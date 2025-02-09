"Азимут" начнет выполнять рейсы из Минвод в Ульяновск

Ульяновск и Минводы свяжут регулярными авиарейсами. Перелеты будут выполняться с начала лета.

Авиакомпания "Азимут" организует рейсы из воздушной гавани Минвод в Ульяновск. Самолеты по этому маршруту начнут курсировать с 1 июня 2025 года, поведали в пресс-службе авиакомпании.

Сообщается, что самолеты будут вылетать каждый четверг. Также запланированы полеты по воскресеньям.

Рейс из Минвод в Ульяновск будет ночным, а в обратном направлении самолет проследует в утренние часы.

Билет обойдется путешественникам в 4,5 тыс рублей в одну сторону.