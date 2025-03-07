Вестник Кавказа

В ООН назвали действия Израиля геноцидом

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
В ООН отреагировали на возобновление боевых действий в Газе. В управлении по правам человека организации считают, что Израиль занимается этническими чистками в анклаве.

Докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе заявила, что действия Израиля в Газе приравниваются к геноциду палестинцев. 

"Действия Израиля, направленные на этническую чистку земли между рекой и морем, равносильны кампании геноцида по уничтожению палестинцев как народа"

– Франческа Альбанезе

В сообщении отмечается, что военная операция Тель-Авива является беспрецедентной по масштабу и является свидетельством слабости международного сообщества. 

"В 2025 году такая несправедливость не только неприемлема, но и является пятном на нашей коллективной совести"

– Франческа Альбанезе

Напомним, что сегодня ночью ЦАХАЛ нанес удары с воздуха по целям ХАМАС в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения Газы, число жертв атаки перевалило за 300 человек.

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