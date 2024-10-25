Сельскую церковь ограбили в Грузии

Кощунственное ограбление было совершено в одном из сел в Кахети. Преступники украли деньги, собранные в ящик для пожертвований. Информации об их возможном местонахождении пока нет.

Неизвестные пока воры ограбили сельскую церковь в Кахети, о ЧП пишут грузинские СМИ.

По их данным, преступники смогли открыть ящик для пожертвований в церкви Святого Георгия, которая находится в селе Чумлаки (Гурджаанский район). Они забрали из него все деньги и скрылись с ними.

Отмечается, что преступление они совершили после субботней службы. На ней присутствовало много людей, так что, вероятнее всего, украденная сумма была достаточно велика. Однако точной информации, сколько именно похитили грабители, нет.

Написано заявление в полицию.

Как сообщают местные жители, похожий случай уже имел место несколько лет. Тогда неизвестные похитили из храма иконы. Их преступление так и осталось безнаказанным – воров так и не нашли.