На Обходе Аксая заработал мобильный интернет

На одном из важных участков трассы М-4 "Дон" усилили мобильный интернет - он полноценно заработал в районе Обхода Аксая, сообщили в МТС, компании-операторе.
Это существенно улучшает навигацию для водителей, отправляющихся в путешествие по трассе в районе Ростовского транспортного кольца, и, что не менее важно, качественный интернет получили и жители пяти близлежащих населенных пунктов, передает "АиФ-Ростов".
"Рост числа путешественников, грузовых перевозок, местных автомобилистов на Обходе, особенно весной и летом, увеличивает нагрузку на существующее оборудование"
- компания МТС
Качество связи здесь уже стало жизненной необходимостью – с развитием транспортного сообщения начали активно заселяться села и хутора около Обхода, а значит, выросла и потребность в качественной связи и увеличении объема интернет-трафика, в связи с чем и было установлено новое оборудование.