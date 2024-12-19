Вестник Кавказа

На Обходе Аксая заработал мобильный интернет

На Обходе Аксая заработал мобильный интернет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На очень важном участке трассы М-4 "Дон" в районе Обхода Аксая подключили нормальный интернет – теперь он доступен и водителям, и жителям близлежащих сел и поселков.

На одном из важных участков трассы М-4 "Дон" усилили мобильный интернет - он полноценно заработал в районе Обхода Аксая, сообщили в МТС, компании-операторе.

Это существенно улучшает навигацию для водителей, отправляющихся в путешествие по трассе в районе Ростовского транспортного кольца, и, что не менее важно, качественный интернет получили и жители пяти близлежащих населенных пунктов, передает "АиФ-Ростов".

"Рост числа путешественников, грузовых перевозок, местных автомобилистов на Обходе, особенно весной и летом, увеличивает нагрузку на существующее оборудование"

- компания МТС

Качество связи здесь уже стало жизненной необходимостью – с развитием транспортного сообщения начали активно заселяться села и хутора около Обхода, а значит, выросла и потребность в качественной связи и увеличении объема интернет-трафика, в связи с чем и было установлено новое оборудование.

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