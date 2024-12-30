Вестник Кавказа

Грузия оценила трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном и Турцией

Грузия оценила трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном и Турцией
© Фото: сайт МИД Грузии
В ходе визита в Турцию глава МИД Грузии заявила, что Тбилиси ценит трехстороннее сотрудничество с Баку и Анкарой. Она также пригласила главу турецкого МИД в Тбилиси.

Главы МИД Грузии и Турции Мака Бочоришвили и Хакан Фидан провели встречу в Анкаре и обсудили вопросы, касающиеся региональной повестки.

Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции отметила, что Грузия рассматривает Турцию в качестве важнейшего регионального игрока и ценит трехстороннее сотрудничество с Баку и Анкарой.

"Мы высоко ценим трехстороннее сотрудничество, которое связывает нас с Турцией и Азербайджаном. Мы обсудили проекты, имеющие стратегическое значение для нашего региона"

- Мака Бочоришвили

Ее турецкий коллега, в свою очередь, передал, что Азербайджан, Турция и Грузия давно сотрудничают в проектах, имеющих стратегическое значение, и выразил надежду на то, что их развитие в итоге приведет к установлению мира в регионе.

"Министр уже отметила, что участие всех трех стран имеет решающее значение в развитии этих проектов, и все это, конечно, в конечном итоге даст нам возможность установить мир в регионе"

- Хакан Фидан

Также он получил официальное приглашение от главы МИД Грузии посетить Тбилиси.

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