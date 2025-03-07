Вестник Кавказа

В Абхазии стартует новый футбольный сезон

В Абхазии стартует новый футбольный сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже послезавтра, 20 марта, в Абхазии будет дан старт новому футбольному сезону – его откроют футбольные клубы из Очамчыры и Сухума.

Уже в этот четверг, 20 марта, в Абхазии стартует новый футбольный сезон: в первом матче за Суперкубок сразятся футболисты очамчырского "Ерцаху" и сухумского "Нарта", сообщили в Федерации футбола Абхазии.

"Поздравляю всех любителей футбола и спортсменов с началом нового сезона и приглашаю на матч, который обещает быть очень интересным"

- глава Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа

В Федерации напомнили: минувший сезон завершился победой "Нарта" в Чемпионате по футболу, а "Ерцаху" завоевал Кубок Абхазии.

Напомним, Абхазия – страна маленькая, но футбольная: здесь ежегодно проходит Чемпионат Абхазии по футболу (официальное название по регламенту с сезона 2021 года Апсны Супер Лига)  с целью выявления сильнейшей команды республики. В чемпионате Абхазии принимают участие восемь футбольных клубов из разных районов страны. Розыгрыш проходит в три круга, по системе "весна-осень". Лига организуется Федерацией футбола Абхазии.

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