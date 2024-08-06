Дети в КЧР осваивают цифровые технологии

Дети в Карачаево-Черкесии охотно осваивают цифровые технологии, помогают им в этом центры образования "IT-куб", которые охватывают уже больше 2 тысяч интересующихся.

Новая сфера, которая захватила более 2 тысяч детей до 17 лет в Карачаево-Черкесии (КЧР) - занятия в сфере цифровых технологий, проходящие на базе центра образования "IT-куб", сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии активно развивают IT-направление, чтобы помочь подрастающему поколению освоить востребованные профессии в сфере цифровых технологий. В планах - увеличить количество учащихся до 400 человек. Уже сейчас деятельностью центра охвачено более 2 тыс обучающихся"

- пресс-служба Рашида Темрезова

"Куб" КЧР – это уже шесть профильных направлений, где доступны современные цифровые технологии, центры позволяют не только изучать их, но и применять на практике, передает ТАСС.

"Дети не предоставлены сами себе – под умелым руководством специалистов они осваивают методики других образовательных учреждений, для этого центр подписал 20 трехсторонних договоров с образовательными организациями республики о сотрудничестве и сетевом взаимодействии"

- Рашид Темрезов