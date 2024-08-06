Вестник Кавказа

Дети в КЧР осваивают цифровые технологии

Дети в КЧР осваивают цифровые технологии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дети в Карачаево-Черкесии охотно осваивают цифровые технологии, помогают им в этом центры образования "IT-куб", которые охватывают уже больше 2 тысяч интересующихся.

Новая сфера, которая захватила более 2 тысяч детей до 17 лет в Карачаево-Черкесии (КЧР) - занятия в сфере цифровых технологий, проходящие на базе центра образования "IT-куб", сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии активно развивают IT-направление, чтобы помочь подрастающему поколению освоить востребованные профессии в сфере цифровых технологий. В планах - увеличить количество учащихся до 400 человек. Уже сейчас деятельностью центра охвачено более 2 тыс обучающихся"

- пресс-служба Рашида Темрезова

"Куб" КЧР – это уже шесть профильных направлений, где доступны современные цифровые технологии, центры позволяют не только изучать их, но и применять на практике, передает ТАСС.

"Дети не предоставлены сами себе – под умелым руководством специалистов они осваивают методики других образовательных учреждений, для этого центр подписал 20 трехсторонних договоров с образовательными организациями республики о сотрудничестве и сетевом взаимодействии"

- Рашид Темрезов

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
400 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В КБГУ предложили инновационный метод очистки Черного моря от мазута

В КБГУ предложили инновационный метод очистки Черного моря от мазута

Азербайджан и Казахстан согласовали совместные научные издания

Азербайджан и Казахстан согласовали совместные научные издания

Ученые СКФУ создали инновационное водоотталкивающее нанопокрытие

Ученые СКФУ создали инновационное водоотталкивающее нанопокрытие

Уникальное &quot;молочное&quot; моющее средство разработали в Ставрополе

Уникальное "молочное" моющее средство разработали в Ставрополе

Школьники Ингушетии будут учиться по собственным учебникам истории

Школьники Ингушетии будут учиться по собственным учебникам истории

Земля переживает солнечную магнитную бурю

Земля переживает солнечную магнитную бурю

Ставрополье будет обрабатывать поля адаптированными удобрениями

Ставрополье будет обрабатывать поля адаптированными удобрениями

Кавказские астрономы получат уникальный дальномер

Кавказские астрономы получат уникальный дальномер

Ученые из Ставрополя представили инновационный способ обогащения еды полезными веществами

Ученые из Ставрополя представили инновационный способ обогащения еды полезными веществами

Ученые из Кабардино-Балкарии создали полимеры из вторсырья для космической отрасли

Ученые из Кабардино-Балкарии создали полимеры из вторсырья для космической отрасли

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы