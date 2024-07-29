Курорты Карачаево-Черкесии приняли на 15% больше туристов

Популярность отдыха в КЧР растет ежегодно. За последние 6 месяцев в регион приехало около 1,4 млн путешественников, что на 15% больше предыдущего года. Самыми посещаемыми местами стали Домбай, Архыз и "Медовые водопады".

За первые полгода Карачаево-Черкесия приняла на 15% больше туристов, чем в такое же время в прошлом году. Их число – 1,4 млн человек, рассказали в министерстве туризма республики.

"Самыми популярными направлениями в республике по-прежнему остаются курорты Домбай и Архыз, а также туристический комплекс "Медовые водопады". Увеличение турпотока связано с реализацией инвестпроектов в сфере туризма, строительством новых объектов и работой по продвижению туристической привлекательности региона"

- первый замминистра туризма и курортов КЧР Артем Овчинников

Всего в КЧР оборудовано около 200 баз отдыха, отелей и гостиниц. Суммарное количество номеров – 12 тыс мест. Путешественники могут воспользоваться 17 канатными дорогами, 30 трассами для катания на лыжах и сноубордах. Их общая протяженность составляет почти 50 км, передал Интерфаксу Артем Овчинников.

До конца этого года КЧР планирует принять более 2,3 млн отдыхающих. В прошлом году республику посетили около 2,1 млн путешественников, что на 10% больше показателя 2022 года.