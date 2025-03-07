Вестник Кавказа

Президент Казахстана оценил итоги разговора Путина и Трампа

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
В Астане позитивно восприняли результаты телефонного разговора Путина и Трампа. Лидер Казахстана Токаев считает, что главы РФ и США показали стремление к миру.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил результаты телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передал пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай.

"Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности"

– Руслан Желдибай 

Напомним, что разговор Путина и Трампа состоялся сегодня вечером. В ходе телефонных переговоров, которые продолжались более двух часов, стороны договорились о ряде шагов для запуска процесса урегулирования украинского кризиса.

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