Президент Казахстана оценил итоги разговора Путина и Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил результаты телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передал пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай.
"Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности"
– Руслан Желдибай
Напомним, что разговор Путина и Трампа состоялся сегодня вечером. В ходе телефонных переговоров, которые продолжались более двух часов, стороны договорились о ряде шагов для запуска процесса урегулирования украинского кризиса.