Вестник Кавказа

Глава РФПИ встретится с Илоном Маском

Глава РФПИ встретится с Илоном Маском
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с Илоном Маском. При это точную дату переговоров глава РФПИ не уточнил.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о скорой встрече с американским главой департамента эффективности правительства Илоном Маском.

Как сообщает РИА Новости, помимо возможных переговоров. Дмитриев обсудил с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым возможность взаимодействия с США в освоении космоса.

Отмечается, что Дмитриев назвал Маска уникальным человеком, нацеленным на движение человечества вперед. При этом он не раскрыл точную дату встречи с миллиардером.

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