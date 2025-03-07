Глава РФПИ встретится с Илоном Маском

Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с Илоном Маском. При это точную дату переговоров глава РФПИ не уточнил.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о скорой встрече с американским главой департамента эффективности правительства Илоном Маском.
Как сообщает РИА Новости, помимо возможных переговоров. Дмитриев обсудил с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым возможность взаимодействия с США в освоении космоса.
Отмечается, что Дмитриев назвал Маска уникальным человеком, нацеленным на движение человечества вперед. При этом он не раскрыл точную дату встречи с миллиардером.